Браконьер выловил несколько сотен килограмм рыбы в Ростовской области

Сотрудники полиции Волгодонского района Ростовской области задержали злоумышленника, который незаконным путем выловил несколько сотен килограммов рыбы. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудники органов остановили автомобиль, из которого доносился сильный рыбный запах. Они попросили водителя открыть багажник. Мужчина выполнил просьбу. В автомобиле находилось больше 380 килограммов рыбы. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что ловил рыбу на лодке, используя для этого сети.