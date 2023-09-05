Криминал 05 сентября 2023, 15:30 Браконьер с добычей попался полицейским в Новосибирской области

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В Новосибирской области транспортные полицейские задержали местного жителя, у которого при себе было 137 рыб разных пород. Об этом сообщил «Царьград».

Браконьер попался правоохранителям в районе Сосновки. При себе у него нашли снасти и рыбу. По предварительным данным, незаконным выловом рыбы мужчина нанес государству ущерб в размере 110 тысяч рублей. Добычу и сети у рыбака изъяли, в отношении него возбудили уголовное дело.

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