05 сентября 2023, 15:30
Браконьер с добычей попался полицейским в Новосибирской области
В Новосибирской области транспортные полицейские задержали местного жителя, у которого при себе было 137 рыб разных пород. Об этом сообщил «Царьград».
Браконьер попался правоохранителям в районе Сосновки. При себе у него нашли снасти и рыбу. По предварительным данным, незаконным выловом рыбы мужчина нанес государству ущерб в размере 110 тысяч рублей. Добычу и сети у рыбака изъяли, в отношении него возбудили уголовное дело.
Преступления
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