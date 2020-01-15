    15 января 2020, 12:41

    Браконьер пытался наехать на инспекторов при задержании в Курганской области

    Артур Блянихов

    В Курганской области охотинспекторы поймали 35-летнего мужчину, который занимался браконьерством в Михальском охотничьем хозяйстве. Его напарник попытался сбить инспекторов и скрылся, передает ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, браконьеры действовали по отработанной схеме. Их высаживали на трассе в сторону Екатеринбурга. После отстрела добычи они снимали мясо с костей и складывали его в рюкзаки.

    «Прятали их недалеко от дороги, затем грузили в машину. Кости бросали в лесу», — рассказал источник.

    В областном департаменте природных ресурсов подтвердили, что в задержании участвовала оперативная группа и инспектора. Возбуждено уголовное дело.

    «По предварительной информации, произошел отстрел лося. Охотпользователь сообщил, что это не первый случай незаконной добычи», — уточнил замглавы департамента Роман Рудницкий.