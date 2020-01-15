Браконьер пытался наехать на инспекторов при задержании в Курганской области

По данным информагентства, браконьеры действовали по отработанной схеме. Их высаживали на трассе в сторону Екатеринбурга. После отстрела добычи они снимали мясо с костей и складывали его в рюкзаки.

«Прятали их недалеко от дороги, затем грузили в машину. Кости бросали в лесу», — рассказал источник.

В областном департаменте природных ресурсов подтвердили, что в задержании участвовала оперативная группа и инспектора. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительной информации, произошел отстрел лося. Охотпользователь сообщил, что это не первый случай незаконной добычи», — уточнил замглавы департамента Роман Рудницкий.