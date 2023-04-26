Криминал 26 апреля 2023, 16:56 Браконьер попался на незаконной ловле рыбы в Пензе

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Сотрудники Росгвардии Пензы задержали мужчину, которого подозревают в незаконном вылове рыбы. При себе у него были сети и улов. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дежурный экипаж утром 24 апреля получил информацию о том, что в Железнодорожном районе мужчина занимается незаконной ловлей рыбы. На место выехали сотрудники, которые обнаружили рыбака в лодке. В этот момент он как раз доставал из воды улов.

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Браконьер попытался скрыться от росгвардейцев, однако его задержали и передали полицейским.