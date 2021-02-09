Борцов с коррупцией на Северном Кавказе заподозрили в крупной взятке

Нескольких сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержали по подозрению во взятке в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщило Московское межрегиональное управление СК РФ на транспорте.

По версии следствия, группа сотрудников Северо-Кавказской оперативной таможни, в том числе начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями, действуя в сговоре, пытались получить взятку от предпринимателя, который недостоверно задекларировал товары при импорте. Подозреваемый привлек знакомого мужчину, чтобы тот выступил в качестве посредника и потребовал с предпринимателя 10 миллионов рублей за непривлечение к ответственности. При передачи половины средств из этой суммы посредник был задержан с поличным, сообщила старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ Елена Марковская.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны, вскоре им будут предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.

Челябинского коммунальщика ранее заподозрили в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.