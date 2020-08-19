Борца с коррупцией от МВД задержали за взятку в Барнауле

Временно исполняющий обязанности главы отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Барнаулу задержан в Алтайском крае. Его подозревают в получении взятки.

Как заявили в пресс-службе СУ СКР по региону, в отношении мужчины открыто уголовное дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

Следствие сообщило, что полицейский 16 августа через посредника получил 250 тысяч рублей от бизнесмена из Барнаула. Последний заплатил за то, чтобы ему вернули имущество и не привлекали к уголовной ответственности.

В ближайшее время высокопоставленному сотруднику МВД предъявят обвинение. Следствие собирается ходатайствовать об его аресте. Кроме того, будет назначена служебная проверка.

Ранее стало известно, что экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов получил 4,5 года колонии за взятки. Бывший чиновник должен будет выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей. После того, как его выпустят, он не имеет права пять лет работать в органах местного самоуправления и на государственной службе.