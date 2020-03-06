Борца с коррупцией из Зеленограда с погоней задержали за взятку

Высокопоставленный зеленоградский полицейский попался на взятке. Безопасники и сотрудники ФСБ задержали подполковника отдела экономической безопасности УВД с поличным. Он взял 1,5 миллиона рублей за прекращение проверки одной компании и попытался сбежать на автомобиле.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, полицейского взяли 5 марта. Он получил крупную взятку, когда находился на службе, но был в гражданской одежде. По данным собеседника, сотрудник правоохранительных органов получил деньги за то, что прекратил проверку некой компании и вернул ей изъятые документы и оргтехнику.

Подполковник решил бежать на личной машине, когда понял, что попался. Далеко уехать он не смог — его задержали. По иронии судьбы полицейский служил в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому округу. В органах он с 1995 года.