Бортпроводники «Аэрофлота» попытались провезти 6,5 кг наркотиков в бутылках от шампуня

Таможенники нашли более 6,5 килограмма наркотиков у бортпроводников в Шереметьево. Сотрудники «Аэрофлота» пытались перевезти запрещенные вещества в бутылках с шампунем.

Пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко сообщила «360», что сначала сотрудники таможни нашли масло каннабиса у двух стюардесс. Девушки вернулись из Нью-Йорка в Москву с четырьмя бутылками шампуня американского производства.

Экспресс-тест выявил в шампуне наличие запрещенного вещества. Позже таможенные эксперты уточнили, что в шампуне было масло каннабиса, которое является наркотиком. Общая масса масла составила 3,8 килограмма. Полицейские начали проводить расследование, в рамках которого задержали еще одного члена экипажа «Аэрофлота».

«У него были обнаружены и изъяты три аналогичные пластмассовые бутылки. Согласно заключению эксперта, в бутылках содержится наркотическое средство массой около 2,8 килограмма», — отметила Евтушенко.

Она добавила, что Шереметьевская таможня завела уголовное дело. Арестованным бортпроводникам теперь грозят до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.