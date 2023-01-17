Эксклюзив 17 января 2023, 23:49 Борец с браконьерами прибыл на место обнаружения останков мертвого лося в Подмосковье Борец с браконьерами Герасимов: ветврач прибудет на место обнаружения останков лося Телеканал «360»

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На место обнаружения останков мертвого лося в Подмосковье ожидается приезд оперативной группы и ветеринарного врача. Последний должен подтвердить, что животное было убито недавно, рассказал в разговоре с «360» борец с браконьерами Алексей Герасимов.

По его словам, сотрудники оперативной группы должны достать останки животного из мусорного контейнера, в котором они были найдены, а также провести осмотр и самого места.

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«Ветврач должен сказать: „да, действительно животное добыто сегодня, вчера, но не неделю назад и не две, это уж точно“. Там все живое, все шевелится, ничего не было замороженного», — отметил Герасимов.

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Он также добавил, что о происшествии знает начальник регионального отдела ФСБ, борец с браконьерами сам его оповестил.

Останки лося нашли в одном из мусорных контейнеров в Подмосковье. Контейнер с останками животного находится на дороге между рабочим поселком имени Цюрупы и поселком Вырыпаево. Обезображенный труп лося обнаружили днем 17 января. Как отмечал Герасимов, все сроки охоты на лося давно закончились, поэтому животное погибло от рук браконьеров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.