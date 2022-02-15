Бомжа задержали по подозрению в убийстве жительницы Ямала

В Надыме (Ямал) задержали мужчину без определенного места жительства, которого заподозрили в убийстве горожанки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло 8 февраля этого года. Между подозреваемым и хозяйкой квартиры, где он временно проживал, возникла пьяная ссора. В ходе конфликта мужчина забил женщину до смерти, после чего сбежал. Правоохранители поймали его и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.