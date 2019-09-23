  • Бомж зарубил женщину топором и напал на ребенка в Калининграде

    23 сентября 2019, 19:51

    Артур Блянихов

    В Калининграде 50-летний бездомный зарубил женщину топором и напал с лопатой на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным информагентства, убийство произошло два года назад в садовом обществе «Водник 3». После того, как мужчина зарубил женщину топором, он сжег ее труп и закопал. В 2018 году неадекватный бомж напал на мальчика в садовом товариществе «Чайка».

    Несмотря на тяжелые травмы, ребенок выжил. Его нашли местные жители. Медики своевременно оказали ему помощь. «Дни.ру» рассказали, что агрессор был признан невменяемым. Его направили на принудительное лечение.