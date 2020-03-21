Бомж зарезал трех собутыльников во время пьяной ссоры в Кемеровской области

Во время попойки в одном из домов в Мариинске (Кемеровская область) между собутыльниками вспыхнула пьяная ссора. Один из них схватился за нож, убил трех человек и тяжело ранил четвертого.

Это происшествие случилось 20 марта в одном из жилых домов Мариинска. Полицейские нашли на месте поножовщины тела 34-летней и 57-летней женщин и 39-летнего мужчины. Еще одного 28-летнего мужчину с тяжелыми ранениями отправили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

По версии следствия, компания распивала спиртное, когда кто-то из участников застолья оскорбил подозреваемого. Он взялся за нож и начал бить всех, кто находился в тот момент рядом. Один из участников попойки смог убежать. О случившемся он рассказал своей сожительнице, которая и вызвала полицию.

Следователи установили, что все убитые, раненый и подозреваемые — бездомные. Мужчину, который устроил резню, задержали. Ему 23 года. Сейчас решают вопрос о его аресте. Следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», пишет RT.