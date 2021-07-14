Бомж напал на прохожего в Волхове и разрубил ему сухожилия

Бомж с топором совершил покушение на прохожего в Волхове. После этого мужчина сам обратился за помощью в больницу. Врачи диагностировали у него множественные ранения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина 1990 года рождения с множественными ранениями обратился в Волховскую межрайонную больницу. Врачи диагностировали у потерпевшего рубленую рану лучезапястного сустава с повреждением сухожилий, открытый переломом лучезапястной кости.

Он сообщил медикам, что стал жертвой нападения. Неизвестный с топором набросился на него после неожиданно возникшего конфликта. Врачи обратились в полицию.

Обвиняемого задержали в тот же день. Следователи завели уголовное дело в отношении мужчины 1989 года рождения без определенного места жительства.