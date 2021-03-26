Бомж, который ранил пенсионерку в Ленобласти, сел в тюрьму

Бездомного мужчину приговорили к тюремному сроку за нападение на пенсионерку в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Уточняется, что мужчина работал у пострадавшей в приюте «Мурка и Барбос» и получал за это жилье. Он напал на нее в подъезде, избил и ранил в грудь.

Мужчина рассказал, что женщина обещала платить ему зарплату, но потом не стала этого делать. Также она рылась в его вещах и кормила помоями. По его словам, он ударил женщину случайно, так как пришел к ней поговорить, но завязалась потасовка ч участием соседей.