Криминал 25 апреля 2023, 12:58 Большую партию наркотиков обнаружили при осмотре автомобиля в Казани

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В Казани при проверке документов у уроженца Челябинской области на стационарном посту «Малиновка» нашли 6,7 килограмма наркотиков. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По информации ведомства, 24-летний водитель после остановки вел себя подозрительно и нервно. Полицейские решили провести досмотр его автомобиля. Под сидениями водителя и пассажира, а также в багажнике под обшивкой они нашли свертки с гашишем и мефедроном.

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После задержания молодой человек признался, что неделю назад устроился на работу в интернет-магазин, занимающийся продажей запрещенных веществ. До встречи с инспекторами он забрал два свертка в Клине и еще три — в селе Егорьевское. Молодой человек ехал в Магнитогорск, чтобы сбыть наркотики через тайники.

В отношении нарушителя возбудили дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.