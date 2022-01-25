Большую нарколабораторию накрыли в Иркутске

Крупнейшую в Приангарье нарколабораторию ликвидировали в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками ГУНК МВД России, оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа „Гром“ пресечена деятельность по производству синтетических наркотиков», — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что лаборатория находилась в одном из боксов в гаражном кооперативе Иркутска. Полицейские во время обысков обнаружили и забрали 15 стеклянных колб, средства химической защиты, около двух десятков канистр с прекурсорами, емкости с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой более 11 килограммов, а также специальное оборудование.

На месте преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего местного жителя, вскоре удалось выйти и на его подельника.

В их отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Задержанные находятся под домашним арестом. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.