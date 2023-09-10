Криминал 10 сентября 2023, 23:29 Большой схрон с оружием для возможных терактов нашли в ЛНР Военная комендатура ЛНР: силовики нашли крупный схрон с оружием для терактов Unsplash

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Крупный схрон с различным оружием обнаружили в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в военной комендатуре ЛНР.

В схроне оказались одноразовые гранатометы РПГ-18 («Муха»), РПГ-22 («Нетто») и РПГ-26 («Аглень»), более 40 тысяч патронов различного калибра, около сотни ручных гранат, более 300 гранат к гранатомету РПГ-7, более тысячи противопехотных и противотанковых мин.

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«Правоохранительными органами был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Предположительно, содержимое схрона было предназначено для проведения терактов в республике во время голосования. Саперы обследовали найденные боеприпасы, охрану периметра осуществляли сотрудники военной полиции», — заявил источник СМИ.

Пригодные к использованию боеприпасы передадут военнослужащим России.

Ранее сотрудники ФСБ разрушили планы украинских диверсантов, собиравшихся устраивать теракты на фоне выборов в ДНР. Силовики нашли схрон с оружием в Докучаевске, всего там насчитали 46 единиц вооружений.