«Большой шок». Мать убийцы Дугиной заявила, что узнала о случившемся из телевизора

Мать Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, подтвердила, что она служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В интервью RT она заявила, что не знала о местонахождении дочери в момент теракта.

«Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — рассказала женщина. По ее словам, она узнала о случившемся из телепередачи.

Собеседница издания добавила, что автомобиль Mini Сooper, на котором передвигалась Наталья Вовк, принадлежал действительно ей.

«Это ее машина, ее номера. Дээнэровские номера я не видела», — добавила женщина. Она отметила, что Вовк всегда стремилась зарабатывать, чтобы обеспечить себя и своих детей.

Отец подозреваемой рассказал, что Вовк служила в ВСУ. За несколько дней до убийства журналистки Дарьи Дугиной украинка связывалась с отцом. Тогда она рассказала, что находилась в Литве.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался внедорожник, за рулем которого находилась Дарья Дугина. ФСБ сообщила о раскрытии преступления. Исполнительницей назвали Наталью Вовк. По данным следствия, она следила за своей жертвой почти месяц.