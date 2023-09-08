Криминал 08 сентября 2023, 08:49 Большое количество кофеина нашли в крови погибшей на Урале школьницы — СМИ E1.ru: высокую концентрацию кофеина нашли в крови погибшей в Каменске-Уральском Unsplash

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Эксперты обнаружили в крови погибшей в Каменске-Уральском Свердловской области 16-летней школьницы большую концентрацию кофеина. Об этом сообщил ресурс E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой», — заявил собеседник издания.

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Он уточнил, что экспертизы продолжатся. Одна из них должна будет показать, от чего именно умерла несовершеннолетняя. Речь может идти о результате воздействия каких-либо веществ или о скрытых повреждениях.

Накануне стало известно, что в Каменске-Уральском прошел следственный эксперимент с участием подозреваемого в убийстве девушки. Его вывезли в лес, где нашли труп.

Речь идет об Эдуарде Голикове. Он арестован, но признал свою вину лишь частично. По его словам, он украл телефон школьницы, но не убивал ее. Тело девушки нашли в овраге еще в начале августа. Известно, что она пешком шла домой. СМИ также писали, что в день смерти она пила энергетик.