13 апреля 2023, 07:35
Большинство украинских военнопленных под тяжестью улик согласились рассказать о своих преступлениях
РИА «Новости»: силовик в Донецке заявил о готовности 80% пленных сознаться в преступлениях
Подавляющее большинство украинских военнопленных под тяжестью улик и в надежде на смягчение наказания сознались в преступлениях. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник силовой структуры в Донецке.
«Основная масса — это 80% примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях», — сказал он.
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У бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, по словам силовика, не осталось другого выхода. Они согласились сотрудничать со следствием, так как узнали об уликах. Результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий доказали их преступления против мирных жителей и военных, поэтому пленные в надежде на смягчение приговора сделали признания.
Рассекреченные документы США показали боевые потери армии Украины. Не менее 15,5 тысячи бойцов погибли, от 109 тысяч получили ранения.
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