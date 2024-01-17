Криминал 17 января 2024, 09:29 Большинство участников подростковой банды в Белгороде задержали Прокуратура: в Белгороде задержали 5 из 6 нападавших на прохожих подростков РИА «Новости»

Читать 360tv в

На прохожих в Белгороде нападали шесть человек. Пятерых из них задержали, сообщил РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», — сообщил он.

Реклама

Надзорное ведомство проконтролирует проведение проверки, которую устроило УМВД России по Белгороду.

В интернете опубликовали видео, на которых группа подростков оскорбляла и нападала на прохожих. Личности хулиганов установили. По информации Следкома, один из участников банды — 17-летний азербайджанец. По фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти либо вражды возбудили уголовное дело.

Аналогичное преступление расследовали в Санкт-Петербурге. Подростки нападали на прохожих у метро и в торговых центрах, снимали избиения на видео и выкладывали в интернет. Подозреваемых задержали, в том числе администратора канала с роликами и предполагаемого главаря.