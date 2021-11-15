Большинство россиян рассказали, что столкнулись с телефонным мошенничеством

Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как много человек сталкивались с телефонными мошенниками. Оказалось, что злоумышленники звонили 88% россиян.

75% опрошенных заявили, что ни разу не попадались на уловки мошенников. Девять % человек отметили, что были обмануты единожды, однако в дальнейшем учли свои ошибки.

«Конечно, сталкивался и не раз. Однажды даже смогли обмануть. На небольшую сумму, но все-таки обидно», — рассказал один из участников опроса.

Четыре % человек рассказали, что становились жертвами мошенников несколько раз. При этом 12% россиян рассказали, злоумышленники никогда не звонили им.