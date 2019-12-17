Больше тонны метадона попытались провезти через Россию

Таможенники задержали во Внуково партию метадона стоимостью более 5,8 миллиарда рублей. Груз пытались переправить из Германии в Таджикистан транзитом через Россию.

Палеты с 2,4 тысячи литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, где их и обнаружили таможенники. Партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком пресс-служба ФТС.

В Федеральной таможенной службе рассказали, что груз был снабжен этикетками с ложной информацией. Так, на них было написано, что в одном миллилитре жидкости содержится пять миллиграммов метадона гидрохлорида, а на самом деле — более 500 миллиграммов.

Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны. При учете, что один грамм метадона на черном рынке может стоить до пяти тысяч рублей, стоимость всей партии оценили от 5,8 до 6 миллиардов рублей.

Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Устанавливаются личности причастных к совершению преступления.