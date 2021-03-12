Более 70 подпольных оружейников задержали в ходе спецоперации в России

ФСБ провела масштабную спецоперацию, в ходе которой в 28 регионах России задержали 72 подпольных оружейника. Ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В официальном сообщении сказано, что ФСБ провела операцию вместе с МВД, Росгвардией и Следственным комитетом. Силовики задержали 72 жителя 28 субъектов РФ, которые занимались восстановлением оружия в подпольных мастерских. Также задержанные занимались продажей отремонтированных предметов.

В ходе спецоперации прекращена работа 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Оттуда правоохранители забрали 80 килограммов взрывчатки, 251 единицу огнестрельного оружия, 21 артиллерийский боеприпас, а также девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Представители ФСБ уточнили, что среди найденного оружия есть три пулемета, авиационный пулемет ШКАС, а также 26 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 130 револьверов и пистолетов, 67 винтовок и карабинов.

Спецоперация проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельской, Астраханской, Амурской, Владимирской, Брянской, Волгоградской, Иркутской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. А также в Еврейской автономной области, Дагестане, Северной Осетии, Карелии, Башкортостане, Крыму, Мордовии, Хакасии. Кроме того, преступников нашли в Хабаровском, Забайкальском, Красноярском и Краснодарском краях.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — заявили в ФСБ.