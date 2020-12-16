Больше 20 человек задержали в Испании по делу о «русской мафии»

Все задержанные занимали высокое положение и планировали взять под контроль сферы испанской экономики. Расследование завели еще в 2013 году.

Как сообщила газета El Mundo, расследование завели еще 2013 году. Тогда в поле зрения следователей попали действия преступных организаций, которые использовали свою деятельность в Испании для легализации преступных доходов криминальных группировок из стран бывшего Советского Союза.

Злоумышленники занимались инвестициями в сферу развлечений, а также недвижимости на побережье.

Следователи обнаружили несколько криминальных авторитетов из России, которые постоянно приезжали в Аликанте и на Ибицу, вкладывая деньги, проводя их через банковские схемы и подставные фирмы.

В ходе своей деятельности в Испании они завели знакомства с представителями правительства. Путем взяток они обеспечили себе защиту от полицейского и судебного преследования, а также по облегченной процедуре выбили себе гражданство страны.

Один из фигурантов дела прикрывал свои дела под благотворительной деятельностью. Он наработал связи в министерствах и в любой момент мог связаться с высокопоставленными чиновниками ради своих интересов. Часть членов организации действовала в тени, другие занимались политикой и общественной деятельностью постоянно расширяя сферы своего влияния.

В данный момент под стражу взяли 23 членов группировки. Издание опубликовало видео задержания подозреваемых.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные бойцы спецназа заходят в большой дом. В гараже находятся дорогие автомобили. Из банковской ячейки достают большое количество денег. После показывают изъятое у арестованных людей оружие: пистолеты, автоматы и ножи.