Большая семья отравилась неизвестным веществом под Ростовом

Семья из шести человек отравилась неизвестным веществом в Ростовской области. В результате умерли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что отравление произошло в Октябрьском районе Ростовской области.

«21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела семилетней девочки. Ее восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что дети воспитывались в приемной семье. Остальные члены семьи пострадали, сейчас два ребенка и двое взрослых находятся в реанимации. Врачи диагностировали у них признаки отправления, однако не смогли определить вещество, которое их вызвало.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Ростовской области, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Началась проверка случившегося. Прокуратура даст оценку действиям родителей детей и органов системы профилактики.