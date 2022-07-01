Больного раком новосибирского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Советский районный суд Новосибирска арестовал по делу о госизмене заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера. Об этом ТАСС рассказали в управлении судебного департамента региона.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ („Государственная измена“), до 29 августа 2022 года», — сообщили в ведомстве.

Накануне сын Колкера Максим сообщил в соцсетях, что его отца задержали прямо в клинике, куда привезли «в силу тяжелого состояния». У новосибирского ученого рак четвертой степени. Сын добавил, что мужчина не мог даже есть, его «питали через вену». Тем не менее, его увезли на «тайном самолете».

По информации Максима Колкера, уголовное дело в отношении отца возбудили из-за лекций, прочитанных им на конференции в Китае. Парень подчеркнул, что их материалы были заверены сотрудниками ФСБ.