Неизвестный с ножом напал на посетителей больницы в Шанхае

Неизвестный с ножом напал на посетителей больницы Жуйцзинь в Шанхае, несколько человек получили ранения. Об этом сообщило Reuters.

Всего пострадали четыре человека, их жизни сейчас ничего не угрожает. На место выехали сотрудники полиции и ликвидировали нападавшего, пишет РИА ФАН.

«Это очень шокирует. Это просто безнадежно. Что случилось с этим обществом», — сказала жительница Шанхая, приехавшая на обследование сразу после закрытия больницы.

Некоторые китайские СМИ распространили сообщения, что помимо посетителей пострадали некоторые сотрудники больницы. В настоящее время больница оцеплена правоохранительными органами.

На одном из мясных рынков в Шэньяне продавец с ножом напал на посетителей, убив на месте двух человек. Еще семеро пострадали.