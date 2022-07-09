Неизвестный с ножом напал на посетителей больницы в Шанхае
Reuters: неизвестный с ножом напал на посетителей больницы в Шанхае
Неизвестный с ножом напал на посетителей больницы Жуйцзинь в Шанхае, несколько человек получили ранения. Об этом сообщило Reuters.
Всего пострадали четыре человека, их жизни сейчас ничего не угрожает. На место выехали сотрудники полиции и ликвидировали нападавшего, пишет РИА ФАН.
«Это очень шокирует. Это просто безнадежно. Что случилось с этим обществом», — сказала жительница Шанхая, приехавшая на обследование сразу после закрытия больницы.
Некоторые китайские СМИ распространили сообщения, что помимо посетителей пострадали некоторые сотрудники больницы. В настоящее время больница оцеплена правоохранительными органами.
На одном из мясных рынков в Шэньяне продавец с ножом напал на посетителей, убив на месте двух человек. Еще семеро пострадали.