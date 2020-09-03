Больная раком пенсионерка стала жертвой мошенников в Петербурге
Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала 65 тысяч рублей за «лекарство» от рака. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу на ГУ МВД России по региону.
Известно, что женщине несколько месяцев подряд звонили по телефону и предлагали купить лекарство от рака. В результате она согласилась и перевела 65 тысяч на счет злоумышленников. Потом она отправилась по указанному ими адресу, чтобы забрать препарат, но его так и не получила.
Злоумышленники задержаны. Заведено уголовное дело.