Больная раком пенсионерка стала жертвой мошенников в Петербурге

Известно, что женщине несколько месяцев подряд звонили по телефону и предлагали купить лекарство от рака. В результате она согласилась и перевела 65 тысяч на счет злоумышленников. Потом она отправилась по указанному ими адресу, чтобы забрать препарат, но его так и не получила.

Злоумышленники задержаны. Заведено уголовное дело.