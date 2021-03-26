Болгария отправила на родину двух россиян, обвиняемых в бандитизме

Двое россиян отправили на родину из Болгарии. Их обвиняют в особо тяжких преступлениях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным телеканала Piter.TV, мужчины были участниками преступной группировки. Один из них был судим за убийство. Также он пытался убить женщину в начале 2000-х.

«После этого он открыл стрельбу, застрелив одного из сотрудников ЧОП. Женщина и второй охранник были ранены», — рассказала Волк.