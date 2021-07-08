Болельщик угрожал смертью игроку АПЛ. За это он получил условный срок

Сингапурский болельщик угрожал футболисту клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Нилю Мопе смертью в социальной сети Instagram. За это он получил девять месяцев условного заключения и 40 часов общественных работ. Об этом сообщила «Газета.ru».

19-летнего футбольного фаната возмутило столкновение Мопе с голкипером лондонского «Арсенала» Берндом Лено во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ). В результате столкновения последний получил травму. Тогда мужчина написал несколько угрожающих сообщений Мопе.

За это молодому человеку назначили девять месяцев условного заключения. Кроме того, он обязан соблюдать комендантский час с 22:00 до 6:00. Кроме того, обвиняемый обязан обратиться за психологической и психиатрической помощью.