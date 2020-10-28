Более трех миллионов рублей похитили у артистки Нины Шильниковой в Москве
Заслуженная артистка РСФСР Нина Шильникова стала жертвой мошенников. У нее похитили 3,3 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
ИА RNS рассказало, что с артисткой по телефону связалась неизвестная женщина и представилась сотрудницей некоего учреждения. Она убедила ее в необходимости поменять пенсионную книжку, для чего к ней домой приедет курьер и поменяет ее.
«Позже по адресу: улица Донская, дом 5, пришел неизвестный молодой человек, который сообщил, что пришел заменить денежные средства — старые купюры на новые», — отметили в пресс-службу ведомства.
В результате пенсионерка отдала незнакомцу полтора миллиона рублей, 14 тысяч долларов и пять тысяч евро, после чего он ушел. Возбуждено уголовное дело.