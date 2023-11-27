Криминал 27 ноября 2023, 11:39 Более трех миллионов пачек контрафактных сигарет изъяли в Москве Полиция изъяла свыше трех миллионов пачек сигарет без маркировки в Москве РИА «Новости»

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Московская полиция изъяла из незаконного оборота три миллиона пачек табачной продукции без маркировки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

Подозреваемых в нелегальном изготовлении, хранении и распространении немаркированных табачных изделий задержали. По данным ведомства, преступная группа организовала производство сигарет в Тульской области. Изготовленный товар злоумышленники транспортировали и хранили в Подмосковье.

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Во время обысков правоохранители изъяли более трех миллионов пачек контрафактных сигарет. Их стоимость оценили в более чем 350 миллионов рублей.

«Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали в МВД.

Против задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее СК возбудил уголовное дело о сбыте незарегистрированных лекарств. Сотрудники фармацевтической фирмы продали контрафакт на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.