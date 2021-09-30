Более тонны красной икры нашли у водителя внедорожника полицейские Камчатки

В Камчатском крае водитель внедорожника попался более чем с тонной красной икры. Груз он вез в кузове своего автомобиля и намеревался переработать и продать деликатес.

Полиция остановила машину на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. За внедорожником сотрудникам Госавтоинспекции пришлось устроить погоню: его водитель проигнорировал законные требования об остановке и попытался скрыться. «При осмотре в кузове автомобиля полицейские обнаружили красную икру-сырец массой более 1200 килограммов», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Предварительно установлено, что водитель внедорожника вместе с приятелем купил икру в Усть-Большерецком районе. Сырец мужчины планировали переработать и продавать. Общая стоимость незаконной продукции, уточнило РИА ФАН, превышает 34 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.