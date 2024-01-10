Криминал 10 января 2024, 11:42 Более тонны кокаина нашли в контейнере в петербургском порту ФТС и ФСБ изъяли партию кокаина на 11 млрд рублей в порту Санкт-Петербурга Telegram-канал Федеральной таможенной службы

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Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ задержали более тонны кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.

«Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля», — указали в ФТС.

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Крупную партию обнаружили в контейнере, прибывшем из Никарагуа. Экспертиза подтвердила, что в брикетах перевозили кокаин. По данным Федеральной таможенной службы, стоимость такого количества наркотика на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Она предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее в Петербурге обнаружили 100 килограммов кокаина в контейнерах с бананами. Наркотик прибыл в Россию на судах из Бельгии.