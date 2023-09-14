14 сентября 2023, 16:14
Более полутора килограммов синтетических наркотиков нашли у жителя Домодедова
Полиция задержала в Домодедове подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Жителя подмосковного Домодедова задержала транспортная полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД, в поимке злоумышленника участвовали сотрудники Главного управления на транспорте МВД России совместно с транспортными полицейскими Мордовии.
Подозреваемому 39 лет, в доме у него при обыске нашли и изъяли пакеты с двумя видами веществ — прессованным и кристаллическим.
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«Проведенная экспертиза установила, что найденное содержит производное от наркотического средства вещество MDMB (N) массой свыше 1,6 килограмма и смесью, состоящей из N-метилэфедрона, общим весом более 43 граммов», — пояснили в полиции.
Выяснилось, что наркотики мужчина достал из тайников в Щелкове и Балашихе, после он собирался расфасовать товар и сбыть через схроны. Однако теперь против него возбуждено уголовное дело, а в качестве меры пресечения злоумышленнику избрали заключение под стражу.
Ранее в Москве задержали заслуженную артистку России, актрису театра РАМТ Рамилю Искандер (Хасимову). Правоохранители подозревают ее в покушении на сбыт мефедрона — при обыске в доме и машине артистки нашли несколько больших свертков с наркотиком.
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