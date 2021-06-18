Более миллиона рублей похитили мошенники у петербургской пенсионерки

В Санкт-Петербурге у 65-летней женщины мошенники похитили более одного миллиона рублей. Они представились сотрудниками банка. Преступников пока не нашли. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Несколько дней назад в полицию обратилась женщина 1956 года рождения. Она рассказала сотрудникам, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником известного банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. И для сохранности денег их необходимо перевести на безопасные счета.

В результате женщина открыла виртуальную сейфовую ячейку, куда с расчетных счетов трех банков перевела 1 257 000 рублей. После эта крупная сумма была похищена. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Директор по развитию направления кибербезопасности для населения «Ростелеком-Солар» Олег Седов ранее предложил создать единую горячую линию для пострадавших от мошенников. Об этом написал RT. По его словам, пожилые люди особенно нуждаются в психологической поддержке.