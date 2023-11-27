27 ноября 2023, 16:57
Более двух килограммов наркотиков изъяли из гаража в Москве
Полиция изъяла более двух килограммов мефедрона из гаража на юго-востоке Москвы
В Москве полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков, у входа в гараж на Ставропольской улице. В помещении нашли два килограмма мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По информации ведомства, двое из задержанных попытались забрать наркотики у третьего для дальнейшего их распространения в Москве. Все трое подозреваемых оказались жителями столицы в возрасте от 29 до 30 лет.
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Во время досмотра автомобиля полиция обнаружила три зип-пакета. Один из пакетов содержал 30 свертков с неизвестным веществом, а в остальных двух находился порошок белого цвета. По результатам экспертизы, найденным во время обыска гаража веществом был мефедрон общей массой свыше двух килограммов.
Ранее закладчика наркотиков задержали в Москве благодаря записи с украденной им же камеры.
Наркотики
МВД РФ
Москва 2023
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