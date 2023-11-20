Криминал 20 ноября 2023, 14:47 Более двух килограммов мефедрона изъяли у изготовителей наркотиков в Москве Суд в Москве арестовал трех человек за попытку сбыта 2,2 килограмма мефедрона Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Москве задержали трех мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из их машины изъяли 200 граммов мефедрона, а позже в гараже обнаружили еще более двух килограммов наркотического вещества. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, двух мужчин задержали, когда они приехали в место, где забирали наркотики. Там у них забрали 200 граммов запрещенного вещества — мефедрона.

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Затем сотрудники полиции обнаружили лабораторию в гараже на улице Ставропольская. Он принадлежал третьему соучастнику. Полицейские забрали два килограмма мефедрона и других наркотиков, хранившихся в гараже с целью последующей продажи.

Наркотики изъяли, подозреваемых заключили под стражу.

Ранее закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры.