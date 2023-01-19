Криминал 19 января 2023, 13:39 Более 850 граммов мефедрона нашли в машине каршеринга в Петербурге

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В Петербурге правоохранители нашли в машине каршериговой службы более 850 граммов мефедрона. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, запрещенное вещество оставили в автомобиле 42-летняя жительница Краснодарского края и 40-летний приезжий из соседней страны. Автомобиль был оставлен на шестом километре Западного скоростного диаметра.

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По факту преступления заведено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

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