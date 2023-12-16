Криминал 16 декабря 2023, 13:49 Более 80 мигрантов задержали после повреждения машины полиции на рынке «Садовод» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские задержали в Москве на улице Верхние Поля, где расположен рынок «Садовод», 82 иностранных гражданина за повреждение машины МВД в момент задержания нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Мужчина «не подчинился участковому» при проверке документов и попытался уехать, при этом несколько метров протащил полицейского за машиной, а затем вышел и принялся бить правоохранителя. Во время задержания у мужчины, предположительно, произошел эпилептический припадок. Когда сотрудники полиции оказывали ему помощь, к ним подошла большая группа агрессивно настроенных иностранцев. Они порезали колеса служебного автомобиля и стала оттеснять полицейских от задержанного. На место прибыли дополнительные наряды полиции.

Реклама

Один из правоохранителей сделал предупредительные выстрелы в воздух. Никто не пострадал.

Участников беспорядков доставили в отделы, где в отношении них составили административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Проверяется причастность мужчин к совершению преступления.

В отношении одного из задержанных, 21-летнего молодого человека, возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.