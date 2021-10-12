Житель Хабаровска перевел мошенникам более 8 миллионов рублей

Житель пригорода Хабаровска перевел лже-сотруднику банка порядка 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшего, в начале сентября ему поступил звонок с московского номера. Звонивший мужчина представился ответственным специалистом крупного банка. Он сообщил, что была зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег со счета заявителя. Для сохранения всех сбережений, звонивший мужчина предложил перевести все средства на резервный счет.

После того, как потерпевший выполнил указания, лже-сотрудник банка предложил ему поучаствовать в эксклюзивной программе, а именно вложить деньги в выгодные проекты с высокой доходностью.

Мужчина согласился, он оформил в двух банках несколько крупных кредитов, которые после этого перевел на те счета, которые указал лже-сотрудник банка. После этого связь прервалась.

Таким образом, заявитель перевел злоумышленникам больше восьми миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают личности причастных к совершению противоправного деяния.

Полицейские призвали россиян внимательно относиться к телефонным звонкам от представителей кредитных учреждений. Они напомнили, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не пугают потерей денежных средств; также они не просят назвать данные банковских карт клиентов, либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Сотрудники кредитных организаций не просят клиентов оформить кредиты, а после этого перевести деньги на неизвестные счета.

При поступлении подобных звонков незамедлительно прерывайте разговор, отметили в пресс-службе. Также правоохранители напомнили о том, что не нужно устанавливать по просьбе «сотрудников банка» незнаковые мобильные приложения, и не совершать манипуляции со своими деньгами, смысла которых не понимаете.