Более 700 бутылок контрафактного алкоголя обнаружили в Новом Уренгое во время рейда

Прокуратура Нового Уренгоя изъяла 906 бутылок алкоголя в ходе рейда по магазинам. 746 являются контрафактными. Об этом сообщило издание «Красный Север».

По данным ИА Nation News, изъятые бутылки оказались без акцизной марки. На владельца магазина завели два уголовных дела.

«Незаконным использованием товарных знаков алкогольной продукции правообладателям причинен ущерб на сумму более 890 000 рублей», — рассказала старший помощник прокурора ЯНАО Дина Гехова.