Более 70 миллионов рублей растратили при реконструкции парка Екатерингоф
Компания-подрядчик, с которой руководство парка Екатерингоф заключило контракт, некачественно выполнила работы и нарушила сроки договора. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник».
В общем сложности на счет компании поступило 71,4 миллиона рублей. При этом ни срок, ни объем, ни качество выполненных работ не соответствовали контракту.
Контрольно-счетная палата провела проверку, в результате которой выявила большое количество нарушений. Материалы переданы в городскую прокуратуру и региональный Следственный комитет.