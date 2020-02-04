Более 70 миллионов рублей растратили при реконструкции парка Екатерингоф

В общем сложности на счет компании поступило 71,4 миллиона рублей. При этом ни срок, ни объем, ни качество выполненных работ не соответствовали контракту.

Контрольно-счетная палата провела проверку, в результате которой выявила большое количество нарушений. Материалы переданы в городскую прокуратуру и региональный Следственный комитет.