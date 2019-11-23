Более 600 граммом марихуаны найдено у мужчины на юге Москвы

В ходе личного досмотра прохожего в столичном районе Бирюлево Западное полицейские обнаружили у мужчины стеклянную банку с неизвестным веществом. Выяснилось, что это марихуана общим весом более 600 граммов.

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Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу.

«В Востряковском проезде полицейские для проверки документов остановили мужчину. 40-летний житель Подмосковья в общении с сотрудниками полиции заметно нервничал и пытался убежать от стражей порядка... Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством растительного происхождения — марихуаной массой более 600 грамм», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозки, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.