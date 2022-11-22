Важное 22 ноября 2022, 09:56 Более 60 подпольных оружейников задержали в России ФСБ задержала 68 подпольных оружейников в 31 регионе России

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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 68 подпольных оружейников, организовавших незаконные мастерские в 31 регионе страны. Во время обысков у них изъяли 304 единицы огнестрельного оружия, в том числе импортного, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Оружейников заподозрили в том, что они в подпольных мастерских восстанавливали боеспособность гражданских образцов оружия и продавали их. Во время обысков нашли 304 единицы оружия, в том числе противотанковое ружье системы Дегтярева, 22 автомата разных моделей, три пулемета, миномет, 114 винтовок, карабинов и ружей.

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Кроме того, оружейники хранили 18,4 килограмма пороха и тротила, подрывную машинку КПМ-1А, 83 артснаряда и мины.

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Фигурантов дел задержали в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Хакасии, Мордовии, Ростовской, Самарской, Калининградской областях, других городах и регионах. Операцию провели вместе с Росгвардией и МВД России. В общей сложности закрыли 31 подпольную мастерскую.