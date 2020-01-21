Более 56,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъяли за 2019 год

Всего за 2019 год прошло 2 162 совместных мероприятия по пресечению незаконной реализации SIM-карт. Изъяли более 56,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт.

Чаще всего SIM-карты продавали без заключения договоров и предъявления удостоверяющих личность документов покупателем. В других случаях договор об оказании услуг связи заключали от имени оператора неуполномоченные лица.

Кроме того, выявили 618 случаев незаконных продаж SIM-карт в интернете. Отмечается, что за 2018 год таких прецедентов было 1 164.

По сообщению ведомства, в 2017 году изъяли 106,5 тысячи SIM-карт, а в 2018 году — 83,7 тысячи.