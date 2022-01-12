Более 55 тысяч контрафактных игрушек LEGO задержали на таможне в Петербурге

Таможенники Санкт-Петербурга не пропустили более 55 тысяч контрафактных игрушек LEGO. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Декларацию на партию товаров из Китая «игрушки-конструкторы для детей» в количестве 55 584 штук направили на Балтийский ЦЭД. В числе игрушек были мини-фигурки человечков, похожие по внешнему виду на детальки компании LEGO.

В результате сотрудники таможни выяснили, что игрушки нарушают исключительные права компании. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».