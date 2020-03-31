Более 5300 фактов мошенничества с отъемом жилья зарегистрировали в России в 2019 году

Артур Блянихов По итогам прошлого года в России было зарегистрировано 5335 случаев мошенничества, связанных с отъемом жилья. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на МВД РФ. По данным издания, правоохранителям удалось выявить 1267 злоумышленников и предварительно расследовать 3155 подобных преступлений. «За указанный период зарегистрировано 1178 случаев мошенничества, связанного с завладением квартирой, домом, раскрыто — 478, выявлено 430 лиц, совершивших преступления указанного вида», — добавили в министерстве. Отмечается, что большую часть таких афер проворачивают в крупных городах. В основном их совершают организованные группы, которые обманывают социально незащищенных граждан. Поделиться статьей









