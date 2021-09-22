Более 50 участников конфликта на АЗС задержали в Крыму

Полицейские задержали 58 участников конфликта на одной из заправок в Евпатории. Правоохранительные органы забрали у них травматическое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Крым.

Сообщение о нарушении общественного порядка на одной из АЗС в Евпатории ранее поступило в городской отдел МВД. На место выехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов застали конфликт на автозаправке.

Некоторые люди при полиции попытались еще раз нарушить общественный правопорядок. Правоохранители несколько раз выстрелили в воздух. Уточняется, что никто не пострадал.

Стражи порядка задержали 58 человек, во время досмотра у них обнаружили и изъяли травматическое оружие разных марок.

«В результате проведенных мероприятий ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено», — сказано в сообщении ведомства.

Задержанных доставили в полицию для выяснения обстоятельств. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.